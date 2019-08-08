ألقت الأجهزة الأمنية، الخميس، القبض على "العقل المدبر" لعملية هروب السجناء من سجن القناة.

وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت فجر اليوم، القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة".

وتمكن 15 موقوفا في مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، من الهروب يوم السبت الماضي، فيما أعلنت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال عدد من الهاربين.