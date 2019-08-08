في مشهد مؤثر... 'لبيك اللهم لبيك' بأفواه أمريكية

في مشهد مؤثر انطلقت مجموعة من الحجاج الأمريكيين من مدينة فيلادلفيا مرددين "لبيك اللهم لبيك"، بينما اصطبغت لكنتهم ونبراتهم بطبيعة الغناء الأفروأمريكي القريب من الجاز بعض الشيء. انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات من المستخدمين تتمنى للحجاج السلامة وأداء مناسك الحج على أكمل وجه.



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