العراق يتفاوض مع ثلاث دول لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، المباشرة بتنفيذ خط الربط الكهربائي مع الأردن مطلع الشهر المقبل، مؤكدة وجود مفاوضات مع تركيا والكويت والسعودية للمباشرة بتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي معها.
وأضاف، أن "وزارته تعمل حالياً على إنجاز مشروع الربط الخليجي وهناك مباحـثات مع كل من الكويت والسعودية بهذا الجانب، وخلال عام من الآن سيتحقق الربط الخليجي"، مشيراً إلى أن "هناك مفاوضات مـع الجانب التركي لتفعيل عملية الربط معها بالإضافة إلى الربط الكهربائي القائم مع الجانب الإيراني الذي يورد منه إلى العراق بحدود 1200 ميغاواط".
وتابع، أن "إنجاز هذه المشاريع مجتمعة تأتي لخلق سـوق كهرباء واعدة وتوفـير بيئة اقتصادية، إضافة إلى توفيرها طاقات انتاجية في حالة الاستيراد أو يكون العراق بلداً ناقلا للطاقة"، مبيناً أن "الاشتراك بهذا المشروع، سيخلق سوق كهرباء واعدة ويدر على العراق منافع اقتصادية كبيرة".
ويسعى العراق إلى إنشاء شبكة الكهرباء الإقليمية المعروفة باسم "المشروع العربي للربط الثماني"، كلا من سوريا وتركيا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وليبيا والعراق، ومن المؤمل أن يتم الربط ما بين هذه البلدان خلال الفترة المقبلة.
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