الرافدين: سلفة 25 مليون حصرا للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف

أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم يكون عن طريق بطاقة الماستر كارد وبدون كفيل.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد.
وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلفة
وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلفة
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