رسمياً.. أميركا تمنع شركاتها من التعاقد مع 'هواوي'

أفادت وسائل إعلام، الخميس، بأن الولايات المتحدة حظرت رسمياً على الشركات الأميركية توقيع عقود مع الشركة الصينية "هواوي" وشركات صينية أخرى.
وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن هذه القواعد المؤقتة ستمنع بدءا من 13 آب على أي وكالة اتحادية أميركية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.
وأشار إلى أن الوثيقة تنص على جواز منح إعفاءات "في ظروف معينة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.
وأشار إلى أن الوثيقة تنص على جواز منح إعفاءات "في ظروف معينة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.
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