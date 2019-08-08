العثور على جثة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، العثور على جثة أحد جنوده مقتولا بطعنات بمستوطنة "عتصيون" في بيت لحم بالضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، شن جيش الاحتلال عملية مداهمات وتفتيش واسعة بمجمع جوش عتصيون الاستيطاني بالضفة الغربية.

وتسود حالة من الغضب أوساط الفلسطينيين بعد مطالبة جماعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية يوم عيد الأضحى المبارك.

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