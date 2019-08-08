الصين تنتقد التدخل الأمريكي في الأزمة الفنزويلية

قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية يشكل "تدخلا سافرا" وانتهاكا لأعراف العلاقات الدولية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج، في بيان، إن الصين ستواصل التعاون مع فنزويلا، وحثت الولايات المتحدة على احترام القانون الدولي والتوقف عن إثارة الشقاق.

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وكانت المتحدثة ترد على تصريحات لجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، حذر فيها الصين وروسيا من مواصلة دعم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وزاد التوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بسبب حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وردا على خطوة واشنطن، ألغى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سفر ممثليه الذين كان مفترضا أن يتوجهوا إلى باربادوس ليتحاوروا مع وفد المعارضة.

وجاء في بيان رسمي "رغم وجود وفد المعارضة في باربادوس من أجل جلسة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب العدوان الخطير والوحشي المرتكب بشكل متكرر من جانب إدارة ترامب ضد فنزويلا.