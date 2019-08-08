الان تتابع شقيق أمير قطر أمام القضاء الأمريكي بتهمة التحريض على القتل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فلوريدا -الخليج 365:
رفع الادعاء العام الأمريكي في فلوريدا دعوى قضائية تتهم شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، بتهديده قائد حرسه الشخصي بالقتل لعدم امتثاله لطلبه قتل شخصين ومساعدة على إطلاق سراح آخر كان محتجزاً في الأسر لدى الشيخ خالد.
وأقال الشيخ خالد، ماثيو بيتارد، بعد أن رفض المشاركة في نشاط إجرامي ، وفقاً للوثائق القانونية المرفوعة في محكمة محلية في فلوريدا.
وأشارت صحيفة “التايمز” التي نشرت التقرير، إلى أن عريضة الدعوى اعتبرت أن هذه الانتهاكات والخروقات ترقى إلى مستوى الجريمة وحصلت على أراضي بلد أجنبي يخضع لأحكام القانون والدستور.
ومن المتوقع أن يطلب الادعاء العام في فلوريدا التحقيق الشخصي والمباشر مع شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني بتهمة الابتزاز والتحريض المقصود على ارتكاب جريمة القتل العمد.
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