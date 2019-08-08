الان تتابع بايدن يتهم ترامب بـ«تأجيج» سعير تفوّق العرق الأبيض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّةالرئيس دونالد ترامب بأنّه “أجّج سعير تفوّق العرق الأبيض”، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو.
واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه بإطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب “تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والقسمة”.
وندّد بايدن بالخطاب “السامّ” لترامب، قائلاً “سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد”.
وأردف “لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه”.
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