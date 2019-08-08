الان تتابع مقتل جندي إسرائيلي طعناً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندي تلقى عدة طعنات الأربعاء قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في بيان للجيش صدر باللغة الإنكليزية “عثر في الصباح الباكر اليوم على جثة جندي تحمل آثار طعن قرب بلدة (يهودية) في شمال الخليل، بدون توضيح الظروف.

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