في الوقت الذي يقوم به النظام القمعي القطري بمنح الحرية الكاملة للأجانب المقيمين في الدوحة، يقمع ابنائه وبناته، فما يقوم تنظيم الحمدين الرجعي تجاه المطالبات بالحقوق الطبيعية للنساء؛ جريمة لا تغتفر، فبعد مرور أيام من تدشين حسابهن الخاص، والذي حمل اسم نسويات قطر، بهدف مطالبة النساء القطريات بحقوقهن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تم غلق الحساب واعتقال عدد من القائمات عليه، بجانب تهديد أهاليهم بسحب الجنسية.

اعتقال القطريات جاء بعد أيام قليلة من الحملة التي أطلقهن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية إلى أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى.

قاد أذناب تميم حملة تعسفية طالت نساء الدوحة، بسبب معارضتهن سياسات أمير قطر تميم بن حمد، مما فجر غضب المجتمع القطري على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن تزايد قمع السلطات للمعارضين.

دشن عدد من النشطاء السياسيين القطريين هاشتاج على موقع تويتر باسم" #اعتقال_نسويات_قطريات" للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تحاك ضد النساء في قطر.

حيث علقت احدى القطريات، على سلسلة الاعتقالات بالقول :"أتوقع هذا حق من حقوقهم أما سالفت سحب الجناسي فهذي مصيبة المصايب يعني لما أطالب بحقي أعتبر مجرمه ومافيه قانون يمنعني من حقي بس الصراحة هذي حوبت الغفران لأن لو وقفوا أهل قطر بوجه حمد من البداية لحسب للشعب القطري ألف حساب #اعتقال_نسويات_قطريات".

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وأشار آخر إلى :"غادة عويس وعلا فارس وخديجة قطريات ولا يحق لأحد يتكلم عليهم … أما بنات قطر أهل البلد سحب جنسيات لأنهم طالبوا بحقوقهم".

وطالبت المدونة القطرية تهاني الهاجري عبر حسابها الشخصي على تويتر منح فرصة للشباب القطري الواعي حتى يقود عجلة التغيير الإيجابي.

وقالت:"اعطوا فرصة للشباب القطري المثقف والراقي ليقود التغيير الإيجابي معكم ومتأكدة أننا سنصبح أفضل، المطبلين الذين يقضون وقتهم في شتم الدول الأخرى بدون أي اهتمام بالقضايا المحلية، لا فائدة منهم".

حكومة الدوحة تمارس تمييزا واضحا ضد القطريات بالمخالفة لمواد الدستور القطري تمنح وصاية للقضاء على الفتيات لإباحة زواجهن قاصرات، هذا بجانب أنها تشترط خطاب "عدم ممانعة" لتوظيفهن بالمصالح الحكومية.

وهاجم رواد تويتر التعتيم والتجاهل الإعلامي من قبل قناة الجزيرة وأبواق تميم الإعلامية، التي تحولت لإداة لتمزيق الشعوب العربية، بعد التجاهل الواضح لسلسلة القمع والتنكيل التي طالت القطريات، حيث لا تهتم سوى بإطلاق الأكاذيب والشائعات لتشويه دول المقاطعة العربية، وللنيل من دول الجوار.