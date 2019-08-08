حميدتي: هؤلاء حاولوا تعطيل الاتفاق بين المجلس وقوى التغيير

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ (حميدتي)، إن الاتفاق الذي تم إبرامه مع قوى الحرية والتغيير، حفظ حقوق كل الناس بمن فيهم أهل الهامش والأطراف وكل الولايات التي تعاني التهميش.

ونوه إلى أن المجلس لا يعد سببا في تأخر الوصول لاتفاق، وإنما هنالك أصحاب أجندة سعوا لعدم اتمامه".