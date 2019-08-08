جبور لباسيل: ليس انت يا جبران من يعطي الفرصة الأخيرة

سألرئيس جهاز الإعلام والتواصل في ​القوات اللبنانية​ ​شارل جبور​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "كيف يمكن إحياء تفاهم مع شخص يقول لك "أعطيك فرصة أخيرة" وكأنه في موقع القيادة وانت في الموقع التابع له؟ وهل من يريد إحياء التفاهم يشنّ حملة كذب وافتراء وحقد لتغطية انقلابه على التفاهم؟"، مؤكدا ان "إحياء أي تفاهم يكون أساسا مع الأصيل لا الوكيل، ومع صاحب المشروعية وليس مع صاحب الصدفة الوراثية".

وتوجه إلى رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ قائلا: "ليس انت يا جبران من يعطي الفرصة الأخيرة، إنما ​الشعب اللبناني​ بكل طوائفه يعطيك الفرصة الأخيرة من أجل أن تتراجع عن سعيك لإشعال نار الفتنة، كونك في موقع المتهَم اليوم سنيا ودرزيا وشيعيا ومسيحيا بانك تعيد لبنان إلى زمن الحرب والوصاية. إنها فرصتك الأخيرة قبل فوات الأوان وصرير الأسنان".

وأضاف "هجومك يا جبران على القوات اللبنانية هو هروب إلى الأمام من أجل التغطية على أزماتك الميثاقية، فأنت مكروه سنيا ودرزيا وشيعيا، وبغية التغطية على هذا الكره لجأت إلى محاولة تنفيس حقدك مسيحيا. فارتدادك على الداخل المسيحي هو نتيجة فشلك الوطني، والمقولة الشائعة اليوم "مين جرب المجرب..".