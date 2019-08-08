الجيش الاسرائيلي يمشط منطقة غوش عتصيون بعد العثور على جندي إسرائيلي مقتولا بطعنات

اعلن المتحدث بإسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي انه عثر صباح اليوم على جثة جندي في الجيش الاسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما والذي كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده للجيش الاسرائيلي في مسار خاص للمتدينين وذلك في منطقة عتصيون بين بلدتيْ أفرات ومجدال عوز.

ولفت الى ان التقديرات اشارت الى انه قتل خلال اعتداء حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته. واوضح انه في أعقاب الحادث تتخذ ​القوات الاسرائيلية​ إجراءات على أكثر من مستوى وترتكز هذه الخطوات على تحقيق مشترك للجيش الاسرائيلي و​الشرطة​ وجهاز الأمن العام بالاضافة الى أعمال تمشيط وملاحقة واسعة النطاق للقبض على المرتكبين.

بالمقابل، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية ان قوات الجيش الاسرائيلية والشرطة يجرون عمليات تمشيط واسعة النطاق في منطقة غوش عتصيون في أعقاب العثور جثة جندي صهيوني الليلة، على ما يبدو مقتول على خلفية قومية .