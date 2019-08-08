العربية: إطلاق سراح بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتهمة محاولة الانقلاب بالسودان

أفادت مصادر "العربية" أنه تم إطلاق سراح بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول ​عمر البشير​.

وكان بكري حسن صالح اعتقل إثر اتهامه بالضلوع في محاولة انقلابية. والثلاثاء، قال جهاز المخابرات العامة ​السوداني​، إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة ​عيد الأضحى​.

وفي 24 تموز الماضي، أعلنت القوات المسلحة السودانية، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بجانب قيادات من ​الحركة الإسلامية​ و​حزب المؤتمر​ الوطني.

وحينها، اعتبرت القوات المسلحة أن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس ​الدولة المدنية​ التي يحلم بها الشعب السوداني".