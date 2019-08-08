هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 5.9 درجة يهز تايوان

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من جزيرة ​تايوان​. ويقع مركز الزلزال على بعد 76 كيلومتر جنوب غرب عاصمة ​الجزيرة​، تايبه، وعلى عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد ​تقارير​ فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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