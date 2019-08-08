ارتفاع الصادرات الصينية رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال تموز، رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية الجمارك الخميس.
وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3,3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما تراجعت 1,3% في حزيران، فيما تراجعت الواردات مجددا بنسبة 5,6% بعد تراجعها بنسبة 7,3% في الشهر السابق.
وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات مجددا (-0,2% بحسب معدل وكالة بلومبرغ) وتراجع الواردات بشكل أكبر (-8,8%).
وكذلك بقي الفائض التجاري الصيني مستقرا في تموز عند 45,05 مليار دولار، مقابل 44,23 مليار دولار في الشهر السابق.
أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعا طفيفا إلى 27,97 مليار دولار بالمقارنة مع 29,9 مليار في حزيران.
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