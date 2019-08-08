ارتفاع الصادرات الصينية رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

عاودت ​الصادرات​ الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال تموز، رغم الحرب التجارية مع ​الولايات المتحدة​، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية ​الجمارك​ الخميس.

وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3,3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما تراجعت 1,3% في حزيران، فيما تراجعت الواردات مجددا بنسبة 5,6% بعد تراجعها بنسبة 7,3% في الشهر السابق.

وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات مجددا (-0,2% بحسب معدل وكالة ​بلومبرغ​) وتراجع الواردات بشكل أكبر (-8,8%).

وكذلك بقي الفائض التجاري الصيني مستقرا في تموز عند 45,05 مليار ​دولار​، مقابل 44,23 مليار دولار في الشهر السابق.

أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعا طفيفا إلى 27,97 مليار دولار بالمقارنة مع 29,9 مليار في حزيران.