كرم: لدينا هوية اصلاحية شفافة وواضحة والتخلي عنها لن يحصل

لفت أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في حديث إذاعي إلى ان "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ منذ حوالى شهرين بجولة على المناطق لاعلان حملته الرئاسية بطريقة استفزازية اعتقادا منه انه يحق له اتهام الآخرين بجميع التهم وأخذ البلد من محاولات لحل ​الوضع الاقتصادي​ إلى وضع تشنجي كامل وإلى لا استقرار سياسي ولا استقرار أمني"، معتبرا انه "يمكن العودة إلى اتفاق ​معراب​ إذا أوقف باسيل هذا الأداء السيء الذي وضعنا بمكان آخر لا افادة منه للشعب".

وأكد انه "نحن نتعاطى مع كل الملفات بطريقة واقعية ومنطقية ولم يكن لنا أي ​سياسة​ مواجهة مع التيار وحتى الآن لا نريد هذه المواجهة التي لا نتيجة ايجابية لها، ونحن نتعاطى مع كل ملف بملفه"، مشددا على ان "​القوات​ اللبنانية ليست على استعداد ان تقبل الذهاب إلى ملفات يطرحها باسيل غير شفافة ولا نقبل على أنفسنا ان نؤيد هكذا ملفات، نحن لدينا هوية اصلاحية واضحة ونريد ان نعمل بشفافية في كل مكان وليس ما أجل ارضاء باسيل نتخلى عن هويتنا الاصلاحية ".