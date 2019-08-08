اللبناني حسين محمود ياسين الذي كان موقوفاً في أوغندا وصل إلى بيروت

وصل اللبناني حسين محمود ياسين، الذي كان موقوفاً في ​أوغندا​، إلى لبنان.

ويُنتظر وصول ​علي ياسين​ خلال الساعات المقبلة بعد أن أفرجت عنه السلطات الاوغنديه ليلا.

وكانت ​وزارة الخارجية​ قد أعلنت أمس عن نجاح جهودها في الافراج عن اللبناني حسين محمود ياسين.