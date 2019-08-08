اللبناني حسين محمود ياسين الذي كان موقوفاً في أوغندا وصل إلى بيروت

وصل اللبناني حسين محمود ياسين، الذي كان موقوفاً في أوغندا، إلى لبنان.
ويُنتظر وصول علي ياسين خلال الساعات المقبلة بعد أن أفرجت عنه السلطات الاوغنديه ليلا.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أمس عن نجاح جهودها في الافراج عن اللبناني حسين محمود ياسين.
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