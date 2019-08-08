قاسم هاشم: لم نكن نعلم اننا أصبحنا ولاية من الولايات الأميركية ونخضع لقوانينها

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لم نكن نعلم اننا أصبحنا ولاية من الولايات الأميركية ونخضع لقوانينها وتوجيهات حاكم الولاية، الى ان أتى بيان الامس حول قضايا سيادية وطنية ليوضح الواضحات، ولكن يبقى الجواب عند المسوؤلين اللبنانيين لتبيان حدود السيادة والقرار الحر".

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