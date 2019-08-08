رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الخطاب المتشنج والمتهور، الذي يشبه خطاب رئيس تيار المعارضة، محبط. ومما لا شك فيه، بأن الجموح الرئاسي يستحضر كل أدوات التحريض والتجريح والتشكيك والتخوين ضد الاخرين،متناسيا تاريخ التخريب والفتن والحروب الالغائية". واعتبر ان "كل محاضرات العفة، لن تغطي ارتكابات الماضي القريب والحاضر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: كل محاضرات العفة لن تغطي ارتكابات الماضي القريب والحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.