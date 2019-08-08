موسى: التشنج والسجالات بين الافرقاء لا يساعد في حل أزمة البساتين

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى "ان العين الدولية على ما يجري في لبنان لان هناك ترابطاً في السياسة والاقتصاد وعلينا ان نمنع التدخل الخارجي من خلال حل مشاكلنا."
وشدّد موسى في حديث اذاعي، على "ان التشنج والسجالات بين الفرقاء لا يساعد في الحل والمطلوب ان يسهل الفرقاء مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري،" مشيرا الى ان "بري هو على مسافة واحدة من الاطراف والمطلوب من كل الافرقاء ان يتقدموا خطوة الى الامام من اجل تسهيل الحل، فاما اجراء مصالحة قبل مجلس الوزراء واما عقد جلسة من دون التطرق الى ازمة البساتين".
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