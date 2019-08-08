حوري: الخلط ما بين السياسة والقضاء يعطي ذرائع للسفارات للتدخل في شؤوننا

أكّد مستشار رئيس الحكومة ​عمار حوري​، ألاّ يجب ان نعطي فرصا للآخرين للتدخل في شؤوننا وللاسف بعض الممارسات تخلط ما بين ال​سياسة​ و​القضاء​ مما يعطي ذرائع للسفارات بالتدخل واعطاء آرائها".

ولفت حوري في حديث اذاعي، الى "ان زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ل​واشنطن​، يأتي في اطار التواصل مع عواصم القرار لاظهار صورة لبنان الايجابية وتحسينها من بعض الشوائب واستعادة الثقة بلبنان"، مشددا على ان "من المبكر الحكم على انعقاد ​مجلس الوزراء​، فيما الموقف لم يتغير من انعقاد مجلس هادئ غير متفجر" وأكّد "ان اذا كان الهدف عقد جلسة حكومية شكلية، فما من احد يرغب في انعقادها بهذا الشكل".