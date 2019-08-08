حوري: الخلط ما بين السياسة والقضاء يعطي ذرائع للسفارات للتدخل في شؤوننا

أكّد مستشار رئيس الحكومة عمار حوري، ألاّ يجب ان نعطي فرصا للآخرين للتدخل في شؤوننا وللاسف بعض الممارسات تخلط ما بين السياسة والقضاء مما يعطي ذرائع للسفارات بالتدخل واعطاء آرائها".
ولفت حوري في حديث اذاعي، الى "ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن، يأتي في اطار التواصل مع عواصم القرار لاظهار صورة لبنان الايجابية وتحسينها من بعض الشوائب واستعادة الثقة بلبنان"، مشددا على ان "من المبكر الحكم على انعقاد مجلس الوزراء، فيما الموقف لم يتغير من انعقاد مجلس هادئ غير متفجر" وأكّد "ان اذا كان الهدف عقد جلسة حكومية شكلية، فما من احد يرغب في انعقادها بهذا الشكل".
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