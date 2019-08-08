شركة إسرائيلية تكشف عن ثغرات أمنية في تطبيق "واتساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن/تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت شركة تكنولوجية إسرائيلية أنها حددت ثغرات في تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري قد تسمح للقراصنة بالتلاعب بالرسائل في المحادثات العامة والخاصة، مما يثير احتمال التضليل المعلوماتي من مصادر تبدو موثوقا بها.

وقالت شركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز" المختصة بأمن الشبكات، أن باحثيها وجدوا أن هناك ثلاث طرق محتملة لتعديل المحادثات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأوضحت أن إحدى تلك الثغرات تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتُغير ظهور هوية المرسل ، وأخرى تمكن القراصنة من تغيير نص الرسالة ، وثالثة تجعل شخصا ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة.

ورفضت متحدثة باسم واتساب التعليق، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت بلومبرج أن تلك الثغرات يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة نظرا للعدد الكبير لمستخدمي "واتساب"، والذي يصل إلى 1.5 مليار مستخدم.