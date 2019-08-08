سامسونج تطور عدسات لاصقة للعين تلتقط الصور والفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري: كشفت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن تطوير عدسات لاصقة يمكنها تسجيل وعرض الصور والفيديوهات. ووفق ما ذكر صحيفة "ديلي ميلي"، وبحسب براءة الاختراع، تطور الشركة عدسة لاصقة مزودة بكاميرا خفية تستطيع تسجيل الفيديو والتقاط الصور، بينما يرتديها المستخدم. وتحتوي العدسة الجديدة على مستشعرات للحركة، ما يمنح المستخدم إمكانية التحكم في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، وقادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

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