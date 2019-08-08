ميزة أمنية جديدة في "iOS 13" ثؤثر على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تخطط شركة أبل الأمريكية لتقييد كيفية تنفيذ التطبيقات لوظيفة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت، والتي قد تسمح حاليًا لبرامج الهاتف المحمول بجمع البيانات أثناء التشغيل في الخلفية، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن (The Information).

وتعمل شركة أبل الأمريكية على ميزة أمنية جديدة في نظام تشغيلها الجديد "iOS13"، تهدف إلى إيقاف التطبيقات التي تستخدم تقنية بروتوكولات الصوت عبر الإنترنت (VOIP) من العمل في الخلفية بمجرد توقف المستخدم على تصفحها، والتي قد تسمح لتطبيقات الهواتف الذكية بجمع البيانات أثناء التشغيل في الخلفية، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن (The Information).

الميزة الجديدة ستؤثر بالسلب على الكثير من تطبيقات المكالمات مثل واتساب وماسنجر وغيرها، إذ تستخدم التطبيقات (VOIP) في الخلفية لتسريع استقبال وارسال المكالمة واشعار المستخدم.

وبحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، بالرغم من قيام مطوري الطرف الثالث بجمع البيانات عن مستخدمي "آي أو إس" أثناء تشغيل تطبيقاتهم في الخلفية، فإن "أبل" ستوقف هذه الممارسة في "iOS 13"، مما يؤثر على "فيسبوك" وشركات أخرى ويجبرها على تغيير تطبيقاتها بشكل كبير.

واعتمدت تطبيقات الاتصال الخارجية في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، وهي عملية خلفية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) مكنتهم من اكتشاف المكالمات الواردة دون إعادة فتح التطبيق.

وجرى استغلال ذلك من قبل بعض المطورين لجمع البيانات حتى عندما لم تكن تطبيقاتهم مستخدمة أو نشطة، ووفقًا للتقرير، فإن "iOS 13" سيقيد عملية الخلفية بحيث لا يمكن استخدامها إلا للمكالمات المستندة إلى الإنترنت.

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ويؤدي ذلك إلى إيقاف جمع بيانات الخلفية، وهو تغيير من المتوقع أن يؤثر بشدة على تطبيق "واتساب"، إلى جانب أن هذا التغيير يتطلب إعادة بناء التطبيقات الأخرى، بما في ذلك "فيسبوك ماسنجر"؛ و"سناب شات".

وقد ذكر المستخدمون وجود مشاكل في المهام الخلفية لنظام "آي أو إس" منذ سنوات، مع ظهور العديد من التقارير المبكرة التي تشير إلى التطبيق الأساسي لفيسبوك كمصدر لاستنزاف البطارية بشكل غير متوقع.

وفصلت "فيسبوك" بعد ذلك ميزات الاتصالات المباشرة الخاصة بها وحولتها إلى "فيسبوك ماسنجر"، بينما واصلت التطبيقات الأخرى، بما في ذلك "واتساب"؛ و"سناب شات"؛ و"وي تشات" نموها بشكل كبير.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى سهولة مشاركة المحتوى المشفر مع الأصدقاء وجهات الاتصال التجارية، ويبدو أن "واتساب" يعتمد جزئيًا على ميزة (PushKit) لتشفيرها من طرف إلى طرف.

ونفت شركة فيسبوك من جانبها استخدامها (PushKit) لجمع البيانات، لكنها أشارت إلى أنها تعمل على حل المشكلة. وقال متحدث باسم الشركة: "إن التغييرات التي تطرأ على إصدارات (iOS) القادمة ليست مهمة، لكننا نجري محادثات مع أبل حول أفضل السبل لمعالجتها".

ومن المفترض أن تنفذ "أبل" التغيير مع (iOS 13)، والذي يتوفر حاليًا في المرحلة التجريبية مع تاريخ إصدار متوقع في شهر سبتمبر، لكن من الواضح أن الشركة ستمنح المطورين حتى شهر أبريل 2020 لتحديث برامجهم للتوافق.

وبمجرد تحديث التطبيقات الرئيسية، سيستمتع المستخدمون بخصوصية محسنة، وكذلك تحسينات محتملة في عمر البطارية، وذلك اعتمادًا على مقدار الطاقة التي تستخدمها تطبيقات الاتصالات في الخلفية.​