رسميًا.. سامسونج تكشف عن نسختي "جالكسي نوت 10" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفيها الجديدين "جالكسي نوت 10" و"جالكسي نوت 10 بلس"، وذلك في حدث خاص نظمته الشركة بمدينة بروكلين في نيويورك الأمريكية.

وقررت "سامسونج" للمرة الأولى إطلاق نسختين من سلسلة 10، والدفع لأول مرة بشاشة "Infinity-O" كبيرة فائقة الإمكانية، والتي تتضمن حفرة في أعلى وسط الشاشة، تتضمن الكاميرا الأمامية، وتصميم أنيق بفضل الشكل الجديد للشاشة.

ومن بين الأشياء البارزة في الهاتفين، دعمهما لقلم "S Pen" لكن مع حجمين مختلفين، وخاصية الشحن السريع وكذلك الشحن اللاسلكي السريع، مع إمكانية الشحن العكسي للهواتف الأخرى، مع دعمهم بمستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج تحت الشاشة.

ويأتي الهاتفين مع تقنية "Wi-Fi 6" ومودم اتصال LTE، بسرعة تصل "2.0 جيجابايت" في الثانية.

واستغنت الشركة عن منفذ السماعة 3.5مم، وستعتمد على منفذ الشحن كمنفذ مزدوج.

وصنعت "سامسونج" إطارات الهواتف من الألمنيوم المقاوم للخدش المصنفة وفقًا لمعيار (IP68)، بحيث يمكنها تحمل الوجود تحت الماء لمسافة 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، مع زجاج الحماية "Corning’s Gorilla Glass 6"، والذي يتحمل ما يصل إلى 15 سقوط متتالي من ارتفاع متر واحد على الأسطح الخشنة.

"جالكسي نوت 10"

يأتي بشاشة من نوع "Dynamic AMOLED"، قياس "6.3 بوصة" وبوضوح 2280×1080.

كما يعمل الهاتف بمعالج "Exynos 9825" أو "Snapdragon 855"، وبذاكرة وصول عشوائي بسعة "8 جيجابايت"، وسعة تخزين داخلية تصل "256 جيجابايت"، بجانب مودم اتصال لنقل البيانات بسعر "2.0 جيجابايت" في الثانية.

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ويتمتع "جالكسي نوت 10" بكاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة "16 ميجابكسل"، وعدسة بدقة "12 ميجابكسل"، وعدسة تيلي فوتو بدقة "12 ميجابكسل"، فيما يحمل كاميرا أمامية بدقة "10 ميجابكسل".

وتعمل بطارية الهاتف بسعة 3500 مللي/أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، مع شحن لاسلكي بقوة 12 واط.

ويبلغ سعر "جالكسي نوت 10" 949 دولارًا، ونسخة الجيل الخامس تبلغ 1049 دولارًا، ويتاح للطلب المسبق ابتداءًا من اليوم، على أن يصل إلى المستخدمين بتاريخ 23 أغسطس الجاري.

"جالكسي نوت 10 بلس"

يأتي بشاشة من نوع "Dynamic AMOLED"، قياس "6.8 بوصة" وبوضوح 3040×1440.

كما يعمل الهاتف بمعالج "Exynos 9825" أو "Snapdragon 855"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة "12 جيجابايت"، وسعة تخزين داخلية تصل "512 جيجابايت"، ويمكن زيادتها حتى "1 تيرابايت" عبر بطاقات التخزين الخارجية، بجانب مودم اتصال لنقل البيانات بسعر "2.0 جيجابايت" في الثانية.

ويتمتع "جالكسي نوت 10 بلس" بكاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة "16 ميجابكسل"، وعدسة بدقة "12 ميجابكسل"، وعدسة تيلي فوتو بدقة "12 ميجابكسل"، فيما يحمل كاميرا أمامية بدقة "10 ميجابكسل".

وتعمل بطارية الهاتف بسعة 4300 مللي/أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط، مع شحن لاسلكي بقوة 15 واط.

ويبلغ سعر "جالكسي نوت 10 بلس" 1099 دولارًا، ونسخة الجيل الخامس تبلغ 1299 دولارًا، ويتاح للطلب المسبق ابتداءًا من اليوم، على أن يصل إلى المستخدمين بتاريخ 23 أغسطس الجاري.​