البحرية الأمريكية تحذر من تهديدات إيرانية للسفن التجارية في مضيق هرمز

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
حذرت الإدارة البحرية الأمريكية من تهديدات إيرانية محتملة للسفن التجارية التي تبحر في مضيق هرمز، وسط توترات بين واشطن وطهران.
وقالت الإدارة الأربعاء: "النشاط العسكري المكثف وزيادة التوترات السياسية في هذه المنطقة لا تزال تمثل تهديدات خطيرة للسفن التجارية".
وأضافت: "يرتبط بهذه التهديدات احتمال حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية".
وحثت الإدارة السفن العاملة في تلك المنطقة على مراجعة الإجراءات الأمنية.
يشار إلى أن عددا من السفن احتجز وتعرض آخر لاعتداءات في الأسابيع الماضية.
واحتجزت بريطانيا في الرابع من يوليو الماضي سفينة "جريس 1" التي كانت محملة بنفط إيراني في مضيق جبل طارق، بدعوى أن السفينة انتهكت العقوبات الأوروبية الخاصة بمقاطعة سورية.
وفي 19 يوليو ، أوقف الحرس الثوري الإيراني سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية، لدى مرورها في مضيق هرمز.
وصادرت إيران سفينة نفط أخرى يوم الأحد، وقالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء في وقت سابق إن السفينة المحتجزة هي ناقلة النفط العراقية "هيتا"، وأضافت أن السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر ديزل بشكل غير قانوني.
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