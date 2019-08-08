أفادت وسائل إعلام محلية يابانية، أن 57 شخصا توفوا من بين 18 ألف و347 تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت البلاد في الاسبوع الماضي.
وتوقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “NHK”، أول أمس الثلاثاء، زيادة حالات الإصابات بضربة الشمس خلال الأيام المقبلة.
وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، إن ما لا يقل عن 18347 شخصا نقلوا الى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت جميع أنحاء اليابان منذ 29 يوليو وحتى 4 غشت الحالي.
وأضافت الوكالة، أن 57 شخصا توفي جراء الإصابة بضربة الشمس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تجاوزت الـ35 درجة خلال الاسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان.. وفاة 57 شخصا بسبب الحر الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.