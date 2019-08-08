اليابان.. وفاة 57 شخصا بسبب الحر الشديد

أفادت وسائل إعلام محلية يابانية، أن 57 شخصا توفوا من بين 18 ألف و347 تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت البلاد في الاسبوع الماضي.

وتوقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “NHK”، أول أمس الثلاثاء، زيادة حالات الإصابات بضربة الشمس خلال الأيام المقبلة.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، إن ما لا يقل عن 18347 شخصا نقلوا الى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت جميع أنحاء اليابان منذ 29 يوليو وحتى 4 غشت الحالي.

وأضافت الوكالة، أن 57 شخصا توفي جراء الإصابة بضربة الشمس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تجاوزت الـ35 درجة خلال الاسبوع الماضي.