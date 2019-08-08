حالة الطقس: درجات حرارة ضمن المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 32 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 35 – 22، صفد 29 – 19، طبرية 36 – 24، الناصرة 31 – 22، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 29 – 19، عسقلان 30 – 24، عين جدي (البحر الميت) 39 – 30، بئر السبع 33 – 22، أم رشرش (إيلات) 39 – 28.

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ويتوقع أن يكون البحر هائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 70 حتى 160 سنتمترا.

أما يوم غد، الجمعة، فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويبقى البحر مائجا حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 140 سنتمترا.

ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية بعد غد، السبت، أما الأحد فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.