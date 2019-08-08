الحياة: عون يردّ بطريقة غير مباشرة على الموقف الأميركي من حادثة قبرشمون

رأت صحيفة الحياة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رد بطريقة غير مباشرة على الموقف الأميركي من حادثة قبرشمون – البساتين، حين قال خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفدا من الانتشار اللبناني في عدد من الدول الاوروبية والاميركية يزور لبنان، "ان اللبناني اليوم يعيش في ظل الحرية والسيادة والاستقلال بالرغم من كل الحروب والضغوط التي واجهتنا، وهذا ما نتحدث به باسم لبنان في المحافل الاقليمية والدولية بما يعود بالفائدة على الجميع، من دون ان يملي علينا أحد ما يجب قوله، او أن يؤثر علينا، بل نحن من يملي ويؤثر".
وكانت السفارة الأميركية في بيروت وفي تعليق هو الاول على الحادثة، أعلنت عن دعم "الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي"، وقالت في بيان: "إن أي محاولة لاستغلال الحدث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران (يونيو) الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه". واشارت الى ان "الولايات المتحدة عبّرت، بعبارات واضحة، إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".
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