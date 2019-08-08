رئيس اتحاد بلديات المنية: جريصاتي لم يأخذ رأينا في موضوع مطمر تربل المقترح

أوضح رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي أن "وزير البيئة فادي جريصاتي أكد في اللقاء في سراي طرابلس أن مطمر تربل المقترح حاز موافقة كل التيارات السياسية من دون استثناء ونواب الأقضية الأربعة".
واوضح الدهيبي لـ"الأخبار" ان الوزير جريصاتي لم يأخذ رأينا في الموضوع، فقد جاء الى الاجتماع لإبلاغنا فقط. وقد اقترحنا أن يكون الحل في أن يتحمّل كل قضاء مسؤولية نفاياته، فلم تتم الموافقة على الاقتراح".
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