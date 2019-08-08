مادورو يوقف المحادثات مع المعارضة الفنزويلية بعد العقوبات الأميركية

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كراكاس: ألغى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء سفر ممثّليه الذين كان مفترضًا أن يتوجّهوا إلى باربادوس ليتحاوروا مع وفد المعارضة يومي الخميس والجمعة، وذلك في خطوة احتجاجية على العقوبات الأميركية الجديدة.

جاء في بيان رسمي "رغم وجود وفد المعارضة (...) في بربادوس من أجل جلسة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب العدوان الخطير والوحشي المرتكب بشكل متكرر من جانب إدارة ترمب ضد فنزويلا".

وكانت كراكاس اتهمت الثلاثاء واشنطن بممارسة "إرهاب اقتصادي"، والسعي إلى قطع حوار الحكومة الفنزويلية مع المعارضة، وذلك غداة تجميد كامل لأصول حكومة مادورو في الولايات المتحدة.

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وقالت الخارجيّة الفنزويلية في بيان إنّ كراكاس "تندّد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطر من جانب إدارة (الرئيس دونالد) ترمب عبر قرارات تعسّفية (تعكس) إرهابًا اقتصاديًا بحقّ الشعب الفنزويلي".

وبعد اتّصالات تمهيديّة بين الحكومة والمعارضة الفنزويليّتين، واجتماع أوّل في منتصف مايو في أوسلو، استؤنفت المحادثات بينهما في الثامن من يوليو.

وأورد البيت الأبيض في بيان الثلاثاء "ينبغي وضع حدّ لديكتاتورية نيكولاس مادورو، لضمان مستقبل مستقر وديموقراطي ومزدهر لفنزويلا". أضاف "كلّ الخيارات مطروحة كما أوضحت إدارة ترمب. إنّ الولايات المتحدة ستستخدم كلّ الوسائل المتاحة لوضع حدّ لهيمنة مادورو على فنزويلا، ودعم حصول الشعب الفنزويلي على المساعدة الإنسانية وضمان حصول انتقال ديموقراطي في فنزويلا".

