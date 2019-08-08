المحكمة العليا تعلّق أمرًا بنقل لولا دا سيلفا إلى مركز للسجون في ساو باولو

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برازيليا: علّقت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء أمرًا بنقل الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مركز للسّجون في ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد.

لولا البالغ الثالثة والسبعين، والذي كان رئيس البرازيل من عام 2003 حتى عام 2010، يقضي حاليًّا عقوبة بالسّجن لمدّة ثماني سنوات وعشرة أشهر، بتهمة الفساد في مركز للشّرطة في كوريتيبا في جنوب البلاد، حيث يتمتّع بامتيازاتٍ خاصّة، بينها ألا يتشارك حجرته الخاصّة مع أحد.

غير أنّ قاضيًا في ساو باولو طلب نقله إلى مركز تريميمبي للسّجون على بُعد 150 كلم من ساو باولو، والذي يضمّ معتقلين مدانين بجرائم، كان لها أثر على الرّأي العام في جميع أنحاء البلاد.

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لكنّ غالبية ساحقة من قضاة أعلى محكمة في البلاد قرّروا في المقابل أنّ لولا يجب أن يبقى في كوريتيبا إلى حين صدور حكمٍ يتعلّق بطلبٍ للإفراج عنه قدّمه محاموه. هذا الحكم الذي يجب أن تبتّه قريبًا المحكمة العليا، يتعلّق بشكوك حول تحيّز القاضي الذي حكم على لولا في المحكمة الابتدائيّة.

وفي يونيو، كشف موقع "ذي أنترسبت" استنادًا إلى تسريبات، أنّ المدّعين المسؤولين عن التحقيق في ملفّ لولا تآمروا لمنع عودة الرئيس البرازيلي السابق إلى السلطة في العام الماضي.

أطلق موقع التحقيقات الذي شارك في تأسيسه الصحافي الأميركي غلين غرينوالد، هذه الاتهامات، بعدما إطلع على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها، خصوصًا على تطبيق تلغرام بين المدّعين والقاضي سيرجيو مورو.

وأثارت قضية الرئيس لولا، شكوكًا في نزاهة مورو، الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017. وعيّن الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو مورو وزيرًا للعدل في يناير.

