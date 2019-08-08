وزير الدفاع الفنزويلي يدعو إلى معاقبة مؤيدي العقوبات الأميركية على كراكاس

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كراكاس: دعا وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو الأربعاء إلى معاقبة كل من يؤيّد داخل فنزويلا فرض عقوبات أميركية على كراكاس.
كتب الوزير على تويتر "كفى إفلاتًا من العقاب!"، وذلك بعد يومين من إعلان واشنطن تجميدها كل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة. وقال الوزير "أولئك الذين بدأوا +لعبة+ المطالبة بعقوبات ضد الأمّة (...) مع غاياتٍ سياسية بائسة، يجب أن يُعاقَبوا بالقانون".
وأضاف الجنرال بادرينو إن القوات المسلحة، وهي الداعم الرئيس للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، "تُطالِب بالعدالة"، من دون أن يسمّي بالتحديد الجهة المقصودة بكلامه.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد رحّب الثلاثاء بتجميد الولايات المتحدة لأصول حكومة مادورو. وكتب على تويتر إن الخطوة الأميركية هدفها "حماية الفنزويليين"، متهمًا من جديد مادورو باغتصاب السلطة.
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