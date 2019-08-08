الدول الكبرى تجدد دعمها لـ"مستقبل آمن" لكل اليمنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الدول الخمس الكبرى، دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، التزامها بدعم مستقبل آمن ومستقر لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وعبر الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن، لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان صحفي، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في العاصمة المؤقتة عدن.

كما دعا ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، اندلعت اشتباكات مسلحة أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد انتهاء مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي الحوثي على معسكر الجلاء، الخميس الماضي.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيلين وأكثر من 10 جرحى، تم نقلهم إلى مستشفى "الجمهورية" في عدن، وفقا لمصادر طبية لـ"العين الإخبارية".