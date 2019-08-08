أسامة حمدان: وقف تمويل الأونروا يهدف إلى تنفيذ "صفقة القرن" الأميركية

وصف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" ​أسامة حمدان​ توقيت الحديث عن ​الفساد​ داخل "​الأونروا​" بأنه "مريب". وأشار حمدان في تصريح إلى "الأخبار" إلى "أننا نرفض التغطية على الفساد ومحاباته"، مستدركاً بأنّ "الحل لا يكون بوقف تمويل الوكالة"، مشدداً على أن "المطلوب إعادة هيكلة المؤسسة الأممية، وتعزيز شفافيتها، مع استمرار تقديم الدعم لها".

ورأى أن وقف التمويل يهدف إلى تنفيذ "​صفقة القرن​" الأميركية، إذ سبق أن أعلن كل من رئيس ​حكومة​ العدو بنيامين ​نتنياهو​، والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وصهره جارد كوشنر، وجوب إنهاء عمل "الأونروا"، ضمن رؤيتهم لأيّ حل مقبل.

ونبّه إلى أن "الوكالة هي الشاهد الدولي على نكبة ​الفلسطينيين​، وهي الوحيدة التي تمتلك الأرقام والأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين في العالم".