وصف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" أسامة حمدان توقيت الحديث عن الفساد داخل "الأونروا" بأنه "مريب". وأشار حمدان في تصريح إلى "الأخبار" إلى "أننا نرفض التغطية على الفساد ومحاباته"، مستدركاً بأنّ "الحل لا يكون بوقف تمويل الوكالة"، مشدداً على أن "المطلوب إعادة هيكلة المؤسسة الأممية، وتعزيز شفافيتها، مع استمرار تقديم الدعم لها".
ورأى أن وقف التمويل يهدف إلى تنفيذ "صفقة القرن" الأميركية، إذ سبق أن أعلن كل من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره جارد كوشنر، وجوب إنهاء عمل "الأونروا"، ضمن رؤيتهم لأيّ حل مقبل.
ونبّه إلى أن "الوكالة هي الشاهد الدولي على نكبة الفلسطينيين، وهي الوحيدة التي تمتلك الأرقام والأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة حمدان: وقف تمويل الأونروا يهدف إلى تنفيذ "صفقة القرن" الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.