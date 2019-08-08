الحكم على موظف متهم باختلاس 5 مليون جنيه من فندق.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على المتهم "م. ع"، موظف بقسم الحفلات بفندق لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه.

يُصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.

وكان دفاع المتهم، دفع بعدم انطباق وصف الجريمة المسند للمتهم من النيابة العامة، حيث أنه غير مختص بتلقي أموال من العملاء، لصالح جهة عمله، وهو الشرط الواجب توافره في جريمة الاختلاس، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لانعدام الدليل عليها.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م. ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة -موظف بقسم الحفلات بفندق- استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق على مبلغ 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي إقامة الحفلات على مبالغ مالية؛ زاعمًا تحصيلها للفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم على خلاف الحقيقة؛ فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ بالنحو المبين بالتحقيقات.