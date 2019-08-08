اليوم.. المرافعة في محاكمة متهمين بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة متهمين اثنين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي.
وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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