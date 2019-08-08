بومبيو وبن سلمان يناقشان ضرورة تعزيز الأمن البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأربعاء سبل تعزيز الأمن البحري، بعد التهديدات الأخيرة التي واجهتها ناقلات نفط في مضيق هرمز.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بومبيو وبن سلمان بحثا كذلك التحديات الإقليمية ، وأعادا التأكيد على دعم المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث.
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