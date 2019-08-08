الولايات المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس والحوار المباشر بشأن إقليم كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس .

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، إنه "ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام".

ويعتبر صراع الهند وباكستان على كشمير من أطول النزاعات الدولية، وبدأ قبل سبعين عاما، بعد إعلان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني، في حين لعبت الصين دورا ثانويا في بعض الأوقات.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت الاثنين الماضي الوضع الخاص لإقليم كشمير، في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا.