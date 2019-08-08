بومبيو يشيد بجهود السعودية في مواجهة التحديات الإقليمية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة العديد من التحديات الإقليمية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.



وناقش بومبيو خلال الاتصال الهاتفي، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لزيادة الأمن البحري والحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

وأكد البيان أن بومبيو وولي العهد السعودي ناقشا أيضا مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

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وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال بومبيو إن بلاده تأمل بأن يتمتع الشعب الإيراني وجيرانه بالسلام والازدهار اللذين يستحقانه، مشيرا إلى أن حملة الضغط غير المسبوقة على قادة إيران تأتي لإجبار خامنئي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لإبرام صفقة شاملة ودائمة.





وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

ومنذ ذلك الحين، تتسارع وتيرة المواجهة بين الجانبين، حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو/أيار مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو/أيار أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل أن تحذر البحرية الأمريكية في العاشر من الشهر ذاته من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.

