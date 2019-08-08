شكرا لقرائتكم بومبيو يبحث من محمد بن سلمان تعزيز الأمن البحري بالخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا الحاجة إلى تعزيز الأمن البحري في الخليج.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي بشأن التطورات في المنطقة وبحثا التصدي لأنشطة إيران المهددة للاستقرار.

كما أعرب الطرفان عن دعم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفتس والتسوية السياسية باليمن.