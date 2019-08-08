جثة شيخ في طور التحلل تستنفر أمن تاركيست

عُثر أمس الأربعاء، بتاركيست إقليم الحسيمة، على جثة رجل مسن في طور التحلل داخل منزله، بعد اختفائه عن الأنظار لمدة طويلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جيران الهالك قاموا بإخطار الأمن بعدما فطنوا لرائحة قوية تزكم الأنوف داخل أحد المنازل، قبل أن تكتشف العناصر الأمنية أن الأمر يتعلق بجثة شيخ في طور التحلل، فارق صاحبها الحياة منذ حوالي أسبوع.
وأضافت المعطيات ذاتها أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.
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