لوران بلان في المغرب للتفاوض مع الجامعة لتدريب الأسود_صور

وصل المدرب الفرنسي لوران بلان، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث من المرتقب أن يلتقي فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار اللقاءات التي يجريها لقجع مع المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني.

ويوجد المدرب السابق لفريقي بوردو وباريس سان جيرمان الفرنسيين، ضمن خانة المدربين الذين تضعهم جامعة اللعبة في المغرب، لخلافة الفرنسي هيرفي رونار في الإشراف على تداريب “أسود الأطلس”.

ومنذ استقالة رونار من مهامه مدربا للمنتخب الوطني، تم ترشيح مجموعة من الأسماء لخلافته، غير أن كل الترشيحات تؤكد أن خليفة “الثعلب” الفرنسي، لن يخرج عن اسميين اثنيين، مواطنه لوران بلان، والبوسني وحيد حاليلوزيتش.

وأكدت مجموعة من التقارير أن حاليلوزيتش سيكون هو المدرب الجديد للأسود، خاصة بعد فسخ عقده مع نادي نانت الفرنسي الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من بدء المنافسات الرسمية، كما دخل في مفاوضات جد متقدمة مع الجامعة الملكية، غير أن قدوم بلان للمغرب سيجعل التنافس يحتذم بين الثنائي في الأيام القليلة القادمة التي ستكشف عن هوية الربان الجديد لسفينة الأسود.