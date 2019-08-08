بعد أكثر من سنة من الهدوء في المدينة المنجمية، عاد شعارات أيام الحراك إلى مدينة جرادة هذه الليلة، على خلفية حادث مفجع ضرب وسط المدينة.
وفوجئت ساكنة جرادة، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق مهول في أكبر أسواقها المسمى “جوطية جرادة”، حيث سارعت الساكنة إلى عين المكان لمحاولة إطفاء الحريق.
الغضب عقب الفاجعة والخسائر المادية التي تسببت فيها للتجار، على أبواب عيد الأضحى، جعل الساكنة، رجالا ونساء، ممن حجوا لمكان الحادث يعودون لرفع شعارات “حراك جرادة” التي كانت رفعت في شهر دجنبر من سنة 2017، وتوقفت في شهر مارس 2018، بعد تدخل أمني انتهى باعتقال العشرات.
وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها الشعارات الاحتجاجية في جرادة، منذ ما عرف بالأربعاء الأسود، منتصف شهر مارس من العام الماضي، في الوقت الذي لم تكشف بعد السلطات عن حجم الخسائر التي خلفها الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة ساخنة.. حريق مهول في “جوطية” يعيد شعارات “الحراك” إلى جرادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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