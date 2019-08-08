مناصرو الرئيس الفنزويلي يحتجون على العقوبات الأمريكية

احتجاجات في فنزويلا ضد العقوبات الأمريكية - رويترز

تظاهر آلاف من مناصري الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في العاصمة كاراكاس، تنديدا بتجميد واشنطن كامل أصول الحكومة الفنزويلية بالولايات المتحدة، في قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصعيد الضغط على مادورو.



وتجمع المتظاهرون الذين ارتدوا أزياء حمراء أمام منصة في وسط العاصمة الفنزويلية، للاستماع إلى قادتهم ولوحوا بأعلام فنزويلا.

من جهته، اعتبر زعيم المعارضة خوان جوايدو -الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير/كانون الثاني، واعترفت به أكثر من 50 دولة بينها الولايات المتحدة- أن عقوبات واشنطن ستطول القادة في نظام مادرورو.

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وقال "إنها (العقوبات) موجهة ضد نظام مادورو، وهناك استراتيجية وطنية ودولية بقيادة فنزويلا من أجل وضع حد لمعاناة شعبنا".





والإثنين الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميد كامل لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة مادورو في الولايات المتحدة.

واعتبرت الخارجية الفنزويلية أنه عبر العقوبات الجديدة فإن الإدارة الأمريكية "تراهن على فشل الحوار السياسي" بين ممثلين للحكومة والمعارضة، والذي يتم بوساطة نرويجية، لأنها "تخشى النتيجة" المحتملة لهذه المفاوضات.