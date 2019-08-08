أمريكا تدعو لحوار مباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إنها تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد النزاع.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام".

وكانت باكستان أعلنت، أمس الأربعاء، طردها السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير.

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وحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زعماء العالم على التدخل، قائلا "إن حكومته تقوم حاليا باستكشاف الخيارات المتاحة، ومن بينها التقدم بشكوى للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لإجبار الهند على إلغاء القرار".





والإثنين الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا".

وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة، بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.