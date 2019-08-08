شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجاً على الحكم الذاتي لكشمير.. باكستان تطرد سفير الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب، "الخليج 365" (إسلام آباد، جدة) أعلنت باكستان أمس (الأربعاء) طرد السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه. وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون «سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم»، وجاءت تصريحاته فيما أصدرت الحكومة الباكستانية بيانا أعلنت فيه أنها ستعلق التجارة مع الهند، في خفض للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين. وناقش مجلس الأمن القومي الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء عمران خان أمس الإجراءات الأحادية وغير الشرعية التي اتخذتها الحكومة الهندية والوضع داخل جامو وكشمير والوضع الأمني على طول الخط الفاصل. وذكر البيان أن المجلس قرر تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، والرجوع إلى الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، والاحتفال بيوم الاستقلال لباكستان 14 أغسطس تضامناً مع الكشميريين ومن أجل حقوقهم في تقرير المصير، والاحتفال بيوم 15 أغسطس كيوم أسود، كما وجه رئيس الوزراء بتفعيل جميع القنوات الدبلوماسية لفضح النظام العنصري الهندي الوحشي ومكيدته وانتهاكاته لحقوق الإنسان، ورفع اليقظة العسكرية.

أعلنت باكستان أمس (الأربعاء) طرد السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه. وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون «سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم»، وجاءت تصريحاته فيما أصدرت الحكومة الباكستانية بيانا أعلنت فيه أنها ستعلق التجارة مع الهند، في خفض للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين. وناقش مجلس الأمن القومي الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء عمران خان أمس الإجراءات الأحادية وغير الشرعية التي اتخذتها الحكومة الهندية والوضع داخل جامو وكشمير والوضع الأمني على طول الخط الفاصل. وذكر البيان أن المجلس قرر تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، والرجوع إلى الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، والاحتفال بيوم الاستقلال لباكستان 14 أغسطس تضامناً مع الكشميريين ومن أجل حقوقهم في تقرير المصير، والاحتفال بيوم 15 أغسطس كيوم أسود، كما وجه رئيس الوزراء بتفعيل جميع القنوات الدبلوماسية لفضح النظام العنصري الهندي الوحشي ومكيدته وانتهاكاته لحقوق الإنسان، ورفع اليقظة العسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجاً على الحكم الذاتي لكشمير.. باكستان تطرد سفير الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.