شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 حوثياً بينهم قيادي بالضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل طفل وأصيب آخر وامرأة أمس (الأربعاء) في قصف حوثي استهدف الأحياء المدنية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية وطبية لـ«الخليج 365» إن المليشيا قصفت بصواريخ كاتيوشا أحياء مديرية حيس والتحيتا أسفرت عن تدمير عدد من المنازل والمحلات التجارية، موضحاً أن مواقع الجيش الوطني في مديرية الدريهمي والخمسين شرق مدينة الحديدة تعرضت لاستهداف بالقذائف والصواريخ.

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من جهة أخرى، قتل 20 مسلحاً حوثياً بينهم مسؤول التوعية الطائفية أبو فائدة، وأصيب أكثر من 30 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية في مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية مريس بمحافظة الضالع وسط البلاد، ووفق مصدر عسكري فإن المعارك لا تزال مستمرة.

وأفاد المصدر بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر حوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش في قريتي صولان القديمة والجديدة، وجبل الخزان بمنطقة الزيلة غربي منطقة مريس.

وقال مصدر عسكري يمني، إن المليشيا عقب تعرضها للخسائر، قصفت منازل المدنيين في قرية القفلة بمديرية قعطبة، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال، بعضهم جروحهم بليغة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات في عدن، إضافة إلى تدمير 3 منازل في القرية.